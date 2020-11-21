«Просто вынес Надаля»: заслуженный тренер РФ восхитился победой Медведева

https://static.news.ru/photo/1513bfca-2cc0-11eb-9ffe-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Надаль Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон остался в восторге от победы Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) над испанцем Рафаэлем Надалем. Специалист отметил, что россиянин обладает огромной силой воли.

Во второй партии Даниил вёл со счётом 4:1, но потом проиграл четыре гейма подряд. В какой-то момент он ушёл из игры, и какую же силу воли надо иметь, чтобы вернуться в неё и выиграть этот уникальный тай-брейк! <...> Он не дал Надалю подняться при счёте 3:3, взяв три гейма подряд. Даниил просто вынес его, хотя Рафаэль делал всё, что мог. Но Надаль не мог уже делать всё то, что у него получалось раньше — потому что подросло новое поколение, — цитирует Камельзона РИА Новости.

Эксперт заметил, что игра Медведева всё равно оставляет вопросы. По его словам, Даниил периодически выпадает из игры — однако вновь её находит. Камельзон признался, что обрадован успехом российского спортсмена, но и удивлён.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и закончилась победой россиянина со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. В финальном матче его соперником станет австриец Доминик Тим. Отметим, что Даниил оказался всего третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Николая Давыденко, кто добрался до финала Итогового турнира.

Как ранее писал NEWS.ru, сам Надаль поздравил оппонента и пожелал ему всего наилучшего. Он признал, что Медведев на данный момент является одним из лучших теннисистов мира.