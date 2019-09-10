https://static.news.ru/photo/2f14fad8-d3c0-11e9-995c-fa163e074e61_660.jpg Бьянка Андрееску Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Победительница теннисного турнира US Open — 2019 канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале турнира Большого шлема в двух сетах экс первую ракетку мира Серену Уильямс, поднялась в обновлённом рейтинге WTA.

Она переместилась с восьмой строчки сразу на четвёртую, а свою соперницу по финалу подвинула на пятое место.

Лучший результат среди россиянок на данный момент показывает Екатерина Александрова. Она идёт на 36-й позиции.

В мужском одиночном разряде россиянин Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США уступил в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю, который рассказал, почему он заплакал во время церемонии награждения, писал News.ru.