Плохие римские приключения: почему проиграли все теннисисты из России

«Дерьмо случается»

Таким словосочетанием охарактеризовала своё поражение Дарья Касаткина — в недавнем прошлом игрок топ-10, а сейчас переживающая очень плохие времена — 74-е место в рейтинге. Её эмоции можно понять, ведь проиграла она не кому-нибудь, а Виктории Азаренко — финалистке только что завершившегося US Open, и не как-нибудь, а из-за травмы. Даша не смогла продолжить матч при счёте 6:6 в первом сете.

В самом начале тай-брейка она подвернула ногу, побежав за укороченным ударом Азаренко. Падение не выглядело слишком жёстким, но стоп-кадр даёт понять: Даше реально было больно. Её стопа вывернулась больше, чем на 90 градусов. Хорошо, если связки всего лишь растянуты, а не порваны. В первом случае она пропустит около месяца, во втором — до года. Вспоминается, как защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл повредил так ногу в 2007 году. С тех пор он на прежнем уровне никогда не играл.