Плохие римские приключения: почему проиграли все теннисисты из России

Обычно турнир серии «мастерс» в Риме проходит в мае и разогревает теннисистов и их фанатов перед «Ролан Гаррос». Вторая часть традиции сохранилась — он и сейчас предваряет Открытый чемпионат Франции, но сроки из-за пандемии сдвинулись на четыре месяца вперёд. Ничем хорошим для российских игроков это не закончилось: никто из парней и девушек не дошел до четвертьфинала. Разберёмся, почему так случилось.

«Дерьмо случается»

Таким словосочетанием охарактеризовала своё поражение Дарья Касаткина — в недавнем прошлом игрок топ-10, а сейчас переживающая очень плохие времена — 74-е место в рейтинге. Её эмоции можно понять, ведь проиграла она не кому-нибудь, а Виктории Азаренко — финалистке только что завершившегося US Open, и не как-нибудь, а из-за травмы. Даша не смогла продолжить матч при счёте 6:6 в первом сете.

В самом начале тай-брейка она подвернула ногу, побежав за укороченным ударом Азаренко. Падение не выглядело слишком жёстким, но стоп-кадр даёт понять: Даше реально было больно. Её стопа вывернулась больше, чем на 90 градусов. Хорошо, если связки всего лишь растянуты, а не порваны. В первом случае она пропустит около месяца, во втором — до года. Вспоминается, как защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл повредил так ногу в 2007 году. С тех пор он на прежнем уровне никогда не играл.

in this horrendous scenario I had a flashback: Daria Kasatkina had the same injury, with the same dynamic, *on that same court* in 2017 vs Barbora Strycova



on Grandstand she was trying to reach a drop shot and rolled her ankle, like today pic.twitter.com/5HBYsNHMFo — Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) September 18, 2020

Вот как сама Даша отреагировала на случившееся в Instagram.

Когда увидел в магазине нереальные кроссы, но нет твоего размера. А если серьёзно, то я хочу поблагодарить всех за ваши сообщения и слова поддержки, я очень это ценю. Ничего не происходит просто так и один человек вчера мне сказал, что это сделает меня только сильнее. Отдельный респект Вике за крутой матч, и за поддержку и помощь после. Это реальный спорт. Сейчас делаю всё возможное, чтобы быть готовой к Ролан Гаррос. Всем спасибо!, — написала Касаткина и приложила фотографию себя в толстовке с надписью: shit happends.

Пожалуй, поражение и травма Касаткиной — самое обидное, что случилось на этой неделе в Риме. Даша как раз только начала находить игру, уверенно выиграла два матча — у Звонарёвой и Синяковой — и тут такое падение. Про характер её травмы пока ничего неизвестно, не знают этого даже тренеры сборной России Игорь Андреев и Игорь Куницын. Но скоро все всё узнают. Будем надеяться, что там ничего серьёзного, и мы увидим Касаткину на «Ролан Гаррос», который стартует ровно через неделю.

Проиграли — поехали дальше

Лучший российский теннисист Даниил Медведев в Рим вообще не приехал — решил взять паузу после тяжелейших трёх недель в Нью-Йорке (четвертьфинал «мастерса» и полуфинал US Open), а два других представителя «русской тройки» заглянули в столицу Италии совсем ненадолго.

Карен Хачанов, к сожалению, продолжает расстраивать. После проигрыша в третьем круге US Open, случился ещё один — в первом круге в Риме. Карена перестрелял на задней линии молодой норвежец Каспер Рууд — перспективнейший парень, который в итоге дошёл до полуфинала. Для 21 года Рууд играет потрясающе. Возможно, не так хорошо, как Янник Синнер или Денис Шаповалов, но тоже супер-качественно. Для грунта его игра подходит идеально.

А результаты Хачанова в последние полтора года сильно отличаются от лучших образцов. Куда всё делось? Дело в том, что игра Карена никогда не предполагала ничего особенного, кроме жёстких ударов на задней линии. Единственное, чем брал и будет всю карьеру брать Карен — это мощь. В этом смысле он напоминает таких ребят, как Томаш Бердых и Марин Чилич — простая бесхитростная мощь. Когда против таких игроков играют умно, когда заставляют их много бегать, их игра рассыпается.

Рууд просто заставил Карена побегать, это же сделал и Алекс де Минор на US Open. Если бы Хачанов был в идеальной форме, он бы не выпустил инициативу из рук в обоих матчах, но после пандемии он сам двигается пока средне, ноги не успевают за руками, поэтому ошибок больше, чем обычно. Возможно, это изменится в лучшую сторону с матчами.

Андрей Рублев Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

Андрей Рублёв проиграл в 1/8 финала поляку Хуберту Хуркачу, и в этом нет ни сенсации, ни трагедии. Хуберт — из нового поколения игроков, таких же как Рублёв, такой же мощный, только чуть менее талантливый (или его талант пока не раскрылся). В семи матчах из десяти Андрей победит, но в матч в Риме выпал на один из трёх оставшихся дней.

В отличие от поляка Андрей прилетел в Рим лишь за пару дней до начала турнира, и имел меньше времени, чтобы перестроиться с харда на грунт. Плюс, джетлаг (сбой суточных биологических ритмов организма в результате смены часовых поясов — NEWS.ru) и физическая усталость после пяти матчей за 10 дней в США никуда не делись.

Без сомнений, к «Ролан Гаррос» Андрей подойдёт в лучшей форме, и если снова придётся встретиться с Хуркачем, он будет готов. За Рублёва вообще нет повода волноваться, он двигается в правильном направлении уже давно, сейчас готовится дебютировать в топ-10, и пока не видно ни одной причины, почему поступательное движение вперёд должно прерваться.