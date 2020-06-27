Первой ракетке мира теннисисту Джоковичу желают смерти

https://static.news.ru/photo/b0ce80c0-b930-11ea-98ff-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Shi Zhongyu/Global Look Press

Неизвестные пожелали смерти первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который заразился коронавирусом.

Надпись появилась на одном из домов в хорватском Сплите.

Наше желание — чтобы ты умер. Джокович, умри, — говорится в сообщении.

âDa umreÅ¡ od nje to nam je Å¾elja, pozdrav iz Splita da Bog da krepa. ÄokoviÄu, umriâ, gnusan je grafit koji je osvanuo na jednoj kuÄi u srediÅ¡tu Splita pic.twitter.com/NWqlTxyiPE — ÐÐºÐ°ÐºÐ¸ÑÐµ ÐÐºÐ°ÐºÐ¸ÑÐµÐ²Ð¸Ñ (@basxmacxkin) June 25, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Этап турнира в Задаре не был доигран из-за обнаружения коронавируса у болгарского теннисиста Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича. Позже стало известно, что сам Джокович сдал положительный тест на коронавирус.