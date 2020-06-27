Теннис

Первой ракетке мира теннисисту Джоковичу желают смерти

14:12, 28 июня 2020
Новак Джокович Новак Джокович Фото: Shi Zhongyu/Global Look Press

Неизвестные пожелали смерти первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который заразился коронавирусом.

Надпись появилась на одном из домов в хорватском Сплите.

Наше желание — чтобы ты умер. Джокович, умри, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Этап турнира в Задаре не был доигран из-за обнаружения коронавируса у болгарского теннисиста Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича. Позже стало известно, что сам Джокович сдал положительный тест на коронавирус.

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