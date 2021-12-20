Пэн Шуай: никогда не говорила, что меня кто-то изнасиловал

Двукратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай заявила, что никогда не говорила и не писала о совершении насильственных действий в её отношении. Спортсменка призналась, что в данном случае возникло недопонимание, приводит её слова Reuters.

Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo — моё личное дело. Возникло много недопонимания, — заявила Пэн Шуай.

3 ноября Шуай обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка призналась, что ей пришлось поддерживать романические отношения со своим насильником. Однако впоследствии удалила сообщение и перестала выходить на связь.

21 ноября Пэн впервые появилась на публике после публикации нашумевшей записи в соцсетях. Спортсменка посетила церемонию открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.

Тем не менее на инцидент с Шуай отреагировали в Женской теннисной ассоциации (WTA). Как заявил глава организации Стив Саймон, ситуация вокруг известной спортсменки вынудила его отказаться от проведения соревнований на территории Китая.

Ранее представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в январе 2022 года проведут личную встречу с Пэн Шуай. В пресс-службе организации сообщили, что накануне контактировали, и выразили обеспокоенность по поводу безопасности теннисистки.