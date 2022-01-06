Отец Джоковича сравнил сына с Иисусом

Срджан Джокович, отец теннисиста Новака Джоковича, сравнил сына с Иисусом Христом после того, как спортсмена задержали в аэропорту Мельбурна. Спортсмену отказали во въезде в Австралию из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Слова Джоковича-старшего приводит The Age.

Иисуса пригвоздили к кресту и делали с Ним всевозможные вещи. Он выстоял и всё ещё жив среди нас. Точно так же пытаются распять Новака, принизить его, поставить на колени, делать с ним всё что угодно, — сказал Джокович-старший.

Он добавил, что не считает премьер-министр Австралии Скотта Моррисона человеком, так как тот ведёт себя не в соответствии с принципами, принятыми в Сербии.

Ранее сообщалось, что Джокович будет депортирован из Австралии, поскольку он не представил властям необходимые доказательства медицинского освобождения от вакцинации против коронавируса, об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Позже стало известно, что 34-летний спортсмен поселился в отеле Мельбурна и будет ждать решения суда по его делу, которое запланировано на понедельник, 10 января. Australian Open стартует 17 числа.