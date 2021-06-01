«Осака поддерживала наркомана Флойда, им с сёстрами Уильямс можно всё?»

«Ролан Гаррос» едва начался, а самый большой скандал, какой только мог там случиться, уже произошёл. Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с турнира, не дожидаясь, пока её дисквалифицируют. Ещё никогда теннисисты не бойкотировали турниры Большого шлема по причинам, по которым это сделала японка. Ситуация сложилась сложная и противоречивая, в которой нет на 100 процентов правых и виноватых. Разобраться в ней NEWS.ru помог бывший полуфиналист «Ролан Гаррос», экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков.

Для начала — введём в курс дела: Осака, мегазвезда женского тенниса, объявила о снятии с Открытого чемпионата Франции после первого круга. Причина — угроза дисквалификации со стороны организаторов турнира. Они пригрозили ей за то, что она отказалась общаться с журналистами, так как она — интроверт и ей «не хочется разговаривать с теми, кто в неё не верит». Теннисистка заявила, что знает о штрафах, которые ей за это полагаются, и готова к ним. Но организаторы решили, что штрафов недостаточно, и решили показать силу: «Мы снимем тебя с турнира, если не будешь соблюдать наши правила».

В итоге бойкот прессы, рассчитанный на один турнир, вылился в бойкот всего турнира и гигантский скандал. Многие, включая Серену Уильямс, Осаку поддерживают: дескать, нельзя закрывать глаза на психическое состояние игроков, нужно идти им навстречу. Но в целом позиция игроков такова: мы понимаем и поддерживаем Наоми, у всех бывают психологические трудности, но правила есть правила, их нужно соблюдать. Тем более что без прессы ни одного теннисиста не знал бы весь мир, Осака не смогла стать тем, кем стала, если бы не было журналистов. Андрей Чесноков, сам много лет бывший частью теннисной семьи, рассказал об этих правилах и был очень категоричен в оценке действий Осаки.

Наоми Осака Franck Castel/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Что думаете о решении Осаки, которая снялась с «Ролан Гаррос»?

— Всё началось намного раньше — на турнире в Цинциннати в прошлом году, когда она дошла до финала, но отказалась на него выходить. Тогда она выступила с поддержкой Джорджа Флойда. Для меня он наркоман и бандит, у него с сотню приводов в полицию. Это не отменяет того, что он — жертва полицейских, его убили, это ужасно. Но он — наркоман и бандит. И конфликт с прессой и теннисными властями начался ещё тогда.

— Но сейчас многие коллеги Осаку поддерживают, включая сестёр Уильямс.

— Я вообще её не поддерживаю. Я сам был в туре много лет, там есть чёткие правила, пресса — часть тура, игроки подписывают соглашение, они обязаны с ней общаться по контракту. Если она возомнила себя суперзвездой, то пусть ITF или WTA отстранят её на полгода. Она — большой игрок, это понятно, но поставить её на место — это тоже будет неплохо.

— То есть правила важнее, чем любой игрок, даже звёздный.

— Конечно. Они же поставили на место Шарапову. Ей дали девять месяцев дисквалификации за мельдоний, хотя никто никогда не признавал его допингом. Его включили в список запрещённых веществ, но ни один врач не говорил и не скажет, что это — допинг. С Осакой ситуация тоже вопиющая. Вот она снялась с «Ролан Гаррос», а повод какой? У неё, что, разве есть травма?

— Нет. Но она чувствует себя морально подавленной из-за прессы, которая к ней, как ей кажется, несправедливо относится.

— Ну вот пускай получит полгодика дисквалификации и восстановится морально, соскучится по теннису. Может быть, ей давно нужна эта пауза, чтобы подлечить голову. В теннисе не должно быть двойных стандартов. Все помнят, как Серена Уильямс пару лет назад не пустила к себе в дом офицера WADA, который пришёл к ней с проверкой. Любому игроку за такое дали бы как минимум год дисквалификации. Но Серене это не только сошло с рук, перед ней даже глава WTA извинялся. Теннисисты это видят прекрасно, об этом все говорят. Сёстрам Уильямс с Осакой всё можно? Нет, конечно. Во всяком случае, так быть не должно. Будь я организатором «Ролан Гаррос», я бы дисквалифицировал Осаку.