Оргкомитет Игр начал расследование скандала между Медведевым и журналистом

Оргкомитет Олимпиады начал расследование в отношении чилийского журналиста, который попытался спровоцировать российского теннисиста Даниила Медведева после победы в матче третьего круга с Фабио Фоньини. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование, — сказано в заявлении службы информации ОКР.

Вторая ракетка мира одержал волевую победу над соперником из Италии. Во время матча россиянину стало настолько плохо, что пришлось вызывать физиотерапевта. В итоге встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

После победы Медведев вышел к представителям прессы в микст-зону. Среди обыденных вопросов особое внимание вызвал вопрос спортивного обозревателя, который на прекрасном британском назвал всех российских атлетов «читерами» и высказал недовольство формой национальной команды. После этого теннисист впервые в своей карьере отказался отвечать ему и потребовал удалить журналиста из-за провокации.

За выход в полуфинал Даниил сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.