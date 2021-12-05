Опубликовано видео награждения сборной России за победу в Кубке Дэвиса
Сергей Стариков
Сергей Стариков
22:35, 05 декабря 2021
Фото: tennis-russia.ru
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В Сети появилась видеозапись церемонии награждения победителей Кубка Дэвиса по теннису 2021 года. На опубликованном в официальном Twitter-аккаунте турнира ролике видно, как российские спортсмены получают приз.
На записи сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева, Карена Хачанова и Евгения Донского поднимает награду над головой под песню группы Queen We are the Champions. Также на сцене присутствуют капитан национальной команды страны Шамиль Тарпищев.
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В финале Кубка Дэвиса 2021 года сборная России по теннису взяла верх над командой Хорватии. Исход противостояния был решён по итогам одиночных встреч, в которых верх взяли Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сборную России по теннису с победой в Кубке Дэвиса 2021 года. Она назвала «нереальными» игроков отечественной команды после того, как те обыграли Хорватию в финале.
Сборная России в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса и поднялась на седьмое место по числу побед в турнире. Столько же раз трофей доставался национальным командам Германии и Чехии. Лидируют американские теннисисты, 32 раза становившиеся сильнейшими в мире.