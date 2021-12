Опубликовано видео награждения сборной России за победу в Кубке Дэвиса

В Сети появилась видеозапись церемонии награждения победителей Кубка Дэвиса по теннису 2021 года. На опубликованном в официальном Twitter-аккаунте турнира ролике видно, как российские спортсмены получают приз.

На записи сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева, Карена Хачанова и Евгения Донского поднимает награду над головой под песню группы Queen We are the Champions. Также на сцене присутствуют капитан национальной команды страны Шамиль Тарпищев.

RTF move to joint-7th place on the all-time list for most Davis Cup titles!



32 - USA

28 - Australia

10 - France

10 - Great Britain

7 - Sweden

6 - Spain

3 - Czech Republic

3 - Germany

3 - RTF #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/kzTC09OHLi — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

В финале Кубка Дэвиса 2021 года сборная России по теннису взяла верх над командой Хорватии. Исход противостояния был решён по итогам одиночных встреч, в которых верх взяли Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сборную России по теннису с победой в Кубке Дэвиса 2021 года. Она назвала «нереальными» игроков отечественной команды после того, как те обыграли Хорватию в финале.

Сборная России в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса и поднялась на седьмое место по числу побед в турнире. Столько же раз трофей доставался национальным командам Германии и Чехии. Лидируют американские теннисисты, 32 раза становившиеся сильнейшими в мире.