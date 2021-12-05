Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

Даниил Медведев взял верх над Марином Чиличем во втором одиночном матче финала Кубка Дэвиса. Вторая ракетка мира и действующий победитель Открытого чемпионата США одержал победу в двух партиях и принёс сборной России победу в турнире.

Встреча между Медведевым и Чиличем продолжалась 1 час 29 минут. В первой партии российский теннисист оказался сильнее на тай-брейке — 7:6 (9:7). Во второй Даниил дважды взял подачу противника и уверенно взял верх — 6:2.

Таким образом, сборная России одержала победу над командой Хорватии в обоих одиночных матчах и гарантировала себе победу в Кубке Дэвиса. Результат парной встречи уже не имеет значения.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв в двух сетах взял верх над Борной Гойо в стартовом матче финала Кубка Дэвиса. Российскому теннисисту потребовалось 1 час 33 минуты, чтобы справиться с оппонентом и вывести сборной России вперёд в счёте.