На глазах у Ельцина и Марадоны: как сборная России взяла Кубок Дэвиса-2006

Пока российские теннисисты рвутся к новому триумфу в Кубке Дэвиса, самое время вспомнить о победе 15-летней давности. Розыгрыш турнира в 2006 году складывался для россиян непросто, но они всё же смогли завоевать второй трофей в своей истории, который пока является для них последним. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Ваши ожидания

Победа российской мужской сборной в Кубке Дэвиса 2002 года была действительно неожиданной для многих, но спустя четыре года статус команды был уже на порядок выше. Лидер россиян Марат Сафин в начале 2005-го выиграл Australian Open, взяв долгожданный титул, и был настоящим мировым топом. Да и его партнёры смотрелись очень прилично.

Николай Давыденко регулярно брал титулы на турнирах ATP, доходил до полуфиналов турниров Большого шлема и стабильно находился в топ-5 мирового рейтинга. Михаил Южный, хоть и был в 2006 году средним по рейтингу теннисистом, неожиданно добрался до полуфинала US Open.

Четвертый член команды — Дмитрий Турсунов — тогда подавал большие надежды. 23-летний спортсмен начал стабильно далеко проходить в турнирах Большого шлема, периодически создавал проблемы топам и добрался до топ-20 в рейтинге ATP. В общем, завершившего в 2003 году карьеру Евгения Кафельникова было кем заменить.

Путь к титулу

В первом круге сборная России отправилась в Амстердам, где встречалась с командой Нидерландов. Соперник не представлял большой угрозы, а его главную звезду — Рамона Слюйтера — Турсунов победил в первом же матче. Дальше всё пошло по накатанной, и российские теннисисты одержали ещё четыре победы.

Марат Сафин Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Во втором круге соперник у россиян был на порядок серьёзнее. Команда, как и в финале Кубка Дэвиса — 2002, отправилась на выезд к французам. Исход противостояния предопределили тяжёлые победы Сафина и Турсунова над лидером французов Ришаром Гаске. Обе встречи длились по пять партий. Единственное поражение россияне потерпели в парной встрече — Южный и Турсунов проиграли Арно Клеману и Микаэлю Льодре.

Полуфинал сборная России играла дома, что стало очень важным фактором. Организаторы постелили на корт грунт, чтобы максимально нивелировать сильные качества Энди Роддика и Джеймса Блейка, которые гораздо увереннее чувствовали себя на быстрых покрытиях.

Тактика сработала: в первых двух поединках Сафин и Южный без особых проблем разобрались с Роддиком и Блейком соответственно, но досрочно решить исход противостояния в парной игре россиянам не удалось. Братья Боб и Майк Брайаны отлично чувствовали себя на грунте и смогли в трёх сетах без особых шансов победить Южного с Турсуновым.

Последнего выпустили на четвертый матч с Роддиком, поначалу все складывалось для Турсунова удачно. Он легко взял первые два сета, а затем, по собственному признанию, «обделался». Американец восстановил равенство в счёте, а пятая партия стала исторической. Спортсмены провели на корте 32 гейма: каждый просто брал свою подачу. При счете 15:15 Турсунову наконец удалось сделать брейк и вырвать победу, благодаря которой пятый матч Сафина против Блейка носил выставочный характер. Позже Турсунов признался, что очень хотел победить Роддика, так как опасался гнева лидера сборной.

Финал турнира против сборной Аргентины россияне снова проводили дома, на этот раз покрытием был выбран хард. Главной задачей для подопечных Шамиля Тарпищева было остановить лидера соперников Давида Налбандяна, который в 2006-м был очень хорош.

Именно он уверенно разобрался с Сафиным во втором матче турнира и сравнял счёт в противостоянии после поражения Хосе Игнасио Челы от Николая Давыденко в первой игре. Победитель парной встречи получал серьёзное преимущество, и тут Тарпищев решил пойти на вынужденный эксперимент. Южный пропускал финал из-за травмы, поэтому в паре оказались не очень сыгранные между собой Сафин и Турсунов. Им противостояли гораздо более привыкшие друг к другу Налбандян и Агустин Кальери, но ничего поделать с россиянами аргентинцы не смогли. Хозяева показали классный атакующий теннис и разобрались с соперником в трёх партиях.

Марат Сафин и Дмитрий Турсунов Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Однако Налбандян слишком сильно хотел привести свою сборную к победе и в четвёртой игре разобрался с Давыденко. Решать судьбу титула пришлось лидеру россиян Марату Сафину, который в четырёх сетах победил сильно уступавшему ему в классе Хосе Акасусо. Кубок Дэвиса во второй раз в истории ушёл к сборной России, которую с трибун поддерживал первый президент страны Борис Ельцин. У аргентинцев был не менее звездный болельщик — поддержать соотечественников в Москву прилетал сам Диего Марадона. К сожалению, обоих уже нет в живых.

После победы

После яркой победы в Москве мужской российский теннис начал потихоньку погружаться в кризис. Сафина мучали травмы, его результаты стремительно ухудшались, а уже в 2009-м он принял решение о завершении карьеры. Турсунов так и не смог перейти из перспективных теннисистов в топовые и до конца того же 2009-го находился в районе 20-х — 30-х мест рейтинга. Затем его карьера стремительно пошла на спад.

Давыденко после победы в Кубке Дэвиса провёл несколько классных сезонов. Спортсмен далеко проходил на турнирах Большого шлема, побеждал на менее статусных соревнованиях, а в 2009-м выиграл Итоговый турнир ATP. Тот результат стал венцом его карьеры, об уходе из тенниса россиянин объявил в 2014-м в возрасте 33 лет.

Дольше всех в спорте оставался Михаил Южный. Он объявил об уходе из тенниса лишь в 2018-м, этому решению предшествовало несколько удачных и неудачных периодов. Спортсмен то поднимался в десятку сильнейших теннисистов мира, то выпадал из топ-50. Россиянина можно сравнить с «Тоттенхэмом»: слабым теннисистом он никогда не был, но и до вершин не добрался. Хотя две победы в Кубке Дэвиса — чем не вершина?

Кубок Дэвиса Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Сборная России не выигрывала главный командный турнир в мировом теннисе целых 15 лет, но сейчас у команды есть отличный шанс сделать это. Наконец-то в составе появился мировой топ в виде Даниила Медведева, да и его партнёры по команде способны обыграть кого угодно. Так что болеем за наших.