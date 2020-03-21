https://static.news.ru/photo/71442918-6ba2-11ea-b084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, за какими спортсменами он любил следить в детстве.

Для многих российских теннисистов кумиром был Евгений Кафельников, но я никогда не видел, как он играет. Моим любимым теннисистом всегда был Марат Сафин. Я видел, как он добивается успеха на турнирах Большого шлема, и благодаря ему решил заняться теннисом, — цитирует Медведева Tennis World USA.

Он также отметил, что следил за карьерой швейцарского теннисиста Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.