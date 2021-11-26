Россия обыграла Испанию и с первого места вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису одержала победу над национальной командой Испании на групповой стадии Кубка Дэвиса. Отечественные спортсмены выиграли второе матчевое противостояние и с первого места вышли в плей-офф соревнований.

Россия победила Испанию со счётом 2:1. В одиночном разряде Даниил Медведев взял верх у Пабло Карреньо-Бусты со счётом 6:2, 7:6 (7:3), в то время как Андрей Рублёв не смог справиться с Фелисиано Лопесом — 6:2, 3:6, 4:6. В парном матче Рублёв реабилитировался за поражение и в паре с Асланом Карацевым победил Лопеса и Марселя Гранольерса — 4:6, 6:2, 6:4.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу подряд на групповой стадии и с первого места вышла в плей-офф Кубка Дэвиса. В первой встрече отечественные спортсмены взяли верх над Эквадором. В четвертьфинале турнира подопечные Шамиля Тарпищева встретятся с шведами.

Ранее Дарья, жена Даниила Медведева, рассказалао том, как впервые увидела его. Это случилось на детском теннисном турнире. Обоим тогда было примерно по 12 лет.