Впереди планеты всей: почему Россия — главный фаворит Кубка Дэвиса

27 ноября сборная России по теннису проведёт первый матч на групповом этапе Кубке Дэвиса. Подопечные Шамиля Тарпищева сыграют с действующими победителями — испанцами, прибывшими на турнир в ослабленном составе. Своих лидеров не досчитались и многие другие команды, в то время как отечественная располагает сильнейшим подбором исполнителей, который включает в себя вторую ракетку мира Даниила Медведева, пятого номера рейтинга Андрея Рублёва и двух представителей топ-30 — Аслана Карацева и Карена Хачанова.

Потери конкурентов

Ещё за несколько дней до старта стало ясно, что Кубок Дэвиса 2021 года обречён стать одним из самых обсуждаемых за последнее время. И причиной тому не малочисленные изменения формата проведения, согласно которым финальная стадия соревнований теперь проходит не в одном, а трёх городах Европы — Мадриде, Инсбруке и Турине. Дело в напряжённом сезоне и всё той же пресловутой пандемии коронавируса, на пару заметно ослабивших состав участников первенства. По тем или иным причинам целый ряд звёздных теннисистов отказались представлять свои страны, а действующие победители и вовсе чуть было не лишились возможности защищать трофей. Виной тому положительный тест на коронавирус юного Карлоса Алькараса.

Всем привет, я хочу сообщить о том, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Это помешает мне сыграть на Кубке Дэвиса, о котором я так думал. В субботу, когда мы впервые встретились с командой, у меня был отрицательный ПЦР-тест, каждые два дня я сдавал анализы на антитела, они все были отрицательными. Мне грустно из-за того, что я пропускаю такой важный и особенный турнир для меня, — написал Алькарас в Instagram.

Карлос Алькарас carlitosalcarazz/facebook.com

Хорошая новость в том, что впоследствии партнёры 18-летнего спортсмена сдали отрицательные тесты и были допущены к выступлению. Тем не менее, рассчитывать на повторение результата двухлетней давности им будет крайне сложно. Алькарас стал уже третьим испанцем, потерявшим возможность представлять свою сборную на Кубке Дэвиса. В августе Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы ноги, а трое суток назад от участия в первенстве отказался Роберто Баутиста-Агут. 19-я ракетка мира сослался на проблемы с мышцами живота и был заменён на Альберта Рамоса-Виньоласа.

Однако не только Испания понесла серьёзные потери перед стартом соревнований. Ранее действующий победитель Итогового турнира ATP Александр Зверев уже позволял себе негативные комментарии в отношении нового формата проведения Кубка Дэвиса, поэтому его отсутствие вполне объяснимо. В последний момент снялись канадцы Денис Шаповалов и Феликс-Оже Альяссим, а итальянец Маттео Берреттини уступил место Яннику Синнеру. При этом финалист Уимблдона также сослался на повреждение мышц живота. Не успел восстановиться от травмы плеча и хорват Борна Чорич.

До последнего не было определённости относительно участия Новака Джоковича. Нынешний сезон получился для него одним из самых успешных в карьере, но его концовка обернулась настоящим провалом. Первая ракетка мира поочерёдно потерпел чувствительные поражения на Олимпиаде в Токио, Открытом чемпионате США и Итоговом турнире, не сумев завоевать ни золотой, ни календарный шлем. Многие ожидали, что спортсмен решит взять паузу и получше подготовиться к следующему соревновательному году, но тот всё же не бросил своих соотечественников. Правда, вживую понаблюдать за выступлением 20-кратного победителя ТБШ на групповой стадии не удастся. Свои матчи сербы проведут в Инсбруке, где в настоящее время объявлен локдаун.

Всё моё внимание сейчас сосредоточено на Кубке Дэвиса. Конец сезона проходит довольно поздно, но есть как есть. Мы хотим пройти весь путь на турнире, у нас та команда, которая одновременно и молода, и опытна, плюс у нас есть отличный специалист в парном разряде Никола Качич, что очень важно в формате турнира. То, что мы будем играть при пустых трибунах, — плохая новость, но Сербия будет в наших сердцах. Мы знаем, что нас поддерживает много людей, и постараемся доставить им радость, — цитирует Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.

Суперсостав России

Однако даже присутствие в обойме такой звезды, как Джокович, вряд ли позволяет считать Сербию главным фаворитом. Всё потому, что это звание зарезервировано за сборной России, обладающей сильнейшим составом среди всех участников Кубка Дэвиса. В 2019 году отечественная команда дошла до полуфинала, но с того момента практически каждый из её представителей успел добиться серьёзного прогресса. Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга и выиграл первый турнир Большого шлема в карьере, Андрей Рублёв ворвался в топ-5, а Аслан Карацев стал одним из главных открытий года и завершил его на 18-й строчке. Со знаком «минус» отличился лишь Карен Хачанов. В конце ноября 2019-го он входил в первую двадцатку, но за два года потерял более десяти позиций. Однако выход в финал Игр в Токио подарил его фанатам надежду на светлое будущее.

Однако остальные сборные даже близко не могут похвастаться таким качественным составом. Лишь у Сербии имеется игрок из первой пятёрки рейтинга ATP, а теннисистами из числа 15 сильнейших располагают только Италия (Янник Синнер, 10) и Великобритания (Кэмерон Норри, 12). Остальные же заметно слабее. Сразу четыре коллектива не имеют в обойме ни одного спортсмена из топ-50, а ещё три — из первой сотни. Одним из таких является Эквадор — соперник отечественной сборной на групповой стадии.

В этом плане формат Davis Cup Finals ничуть не изменился. 18 сборных по-прежнему делятся на шесть групп, а в плей-офф выходят их победители и две лучшие команды, занявшие вторую строчку. Россия получила путёвку в финальную стадию как полуфиналист прошедшего розыгрыша, но не смогла избежать встречи с сильным противником — Испанией. Виной тому низкое положение в рейтинге (12-е). Сейчас это может показаться странным, но ещё несколько лет назад отечественный теннис находился в кризисе, а сборная с трудом пробивалась в Мировую группу.

Сейчас же перед подопечными Шамиля Тарпищева стоит другая задача. Безусловно, отсутствие мощных парников делает Россию уязвимой, но в большинстве дуэлей борьба может закончиться уже после одиночных встреч. Лишь несколько спортсменов способны противостоять Медведеву и Рублёву, да и в дуэтах наметился какой-никакой прогресс. В нынешнем сезоне Андрей имел неплохой опыт совместной игры с Карацевым, подтверждением чему являются победа на турнире в Дохе и выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

На данный момент бытует мнение, что Россия может проиграть Кубок Дэвису только самой себе. Но хоть звёздный подбор теннисистов является серьёзным аргументов в обсуждении фаворитом турнира, важную роль играет и их физическое состояние. И если верить Тарпищеву, оно оставляет желать лучшего.

Про готовность пока говорить рано, идёт процесс. На данный момент один игрок готов лучше остальных, не буду говорить, кто именно. К нам только-только присоединился Даниил Медведев. Ребята уставшие, после изнурительного сезона. Могу сказать, что немного перегружен Аслан Карацев. У Карена Хачанова какое-то время не было соревновательной практики. Поэтому в эти дни наша задача – сделать так, чтобы все набрали форму, уйти от психологической усталости. Прекрасно понимаем, что Эквадор надо побеждать со счётом 3-0, исходя из групповых раскладов. Будем стараться играть на результат, но говорить о стопроцентной готовности уже в первых матчах группового этапа не приходится, — приводит слова Тарпищева пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Что касается главных соперников России, то к их числу по-прежнему стоит относить Испанию, которая не только имеет в своём составе бронзового призёра Олимпиады Пабло Карреньо-Бусту, но и проведёт часть матчей на глазах родных болельщиков. Наверняка в плей-офф пробьётся Италия, ведомая Синнером, Лоренцо Сонего и Фабио Фоньини, неплохой поддержкой в лице Душана Лайовича и Филипа Крайиновича располагает Джокович. США представят Джон Изнер, Райан Опелка и Фрэнсис Тиафо, а помогать Норри «тащить» Великобританию будет 28-я ракетка Дэн Эванс.

Но если верить букмекерам, все они заметно уступают россиянам. Так, коэффициент на победу отечественной сборной составляет 2,19, а ближайшим преследователем является Сербия — 5,0. И если Медведев с Рублёвым сумеют подойти к матчам в оптимальной форме, с подобным мнением сложно не согласиться.