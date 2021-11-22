Врач рассказал, что Марадона был похоронен без сердца

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, известный по выступлениям за «Наполи» и «Барселону», был похоронен без сердца, так как представители клуба «Химнасия Ла-Плата» собирались извлечь его. Об этом Marca заявил врач и журналист Нельсон Кастро, заявивший, что сердце спортсмена было очень важно для определения причины его смерти.

Была группа людей, представлявших клуб «„Химнасия Ла-Плата“», которая хотела извлечь сердце Марадоны. Это не увенчалось успехом. Когда стало известно об их планах, тогда его сердце было удалено. Также это было сделано для того, чтобы изучить его, потому что его сердце было очень важно для определения причины смерти, — сказал Кастро.

По его словам, сердце Марадоны весило около 500 граммов, хотя обычно вес данного органа составляет около 300 граммов. Кастро отмечает, что причиной подобного могла быть сердечная недостаточность.

Марадона известен по выступлениям за аргентинские «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». За национальную команду Аргентины он провёл 91 матч и забил 34 мяча. В её составе он стал чемпионом мира по футболу в 1986 году. Марадона скончался 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.

Ранее кубинка Мавис Альварес заявила, что бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона изнасиловал её. Инцидент якобы произошёл 20 лет назад, когда женщина жила с звездой мирового футбола и параллельно лечилась от наркотической зависимости, передаёт Infobae.