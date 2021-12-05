Рублёв победил Гойо и вывел сборную России вперёд в финале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в двух сетах над хорватом Борной Гойо в первом одиночном матче финала Кубка Дэвиса 2021 года. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. За весь матч Рублёв исполнил восемь подач на вылет, допустил две двойные ошибки. Также он отметился 18 активно выигранными мячами при четырёх невынужденных ошибках.

В первой партии россиянин заработал три брейк-пойнта, один из которых реализовал, что позволило ему завершить сет в свою пользу — 6:4. Во втором он пять раз был близок к тому, чтобы взять подачу соперника, но Гойо каждый раз отыгрывался. В результате дело дошло до тай-брейка, где Андрей был немного удачливее — 7:6 (7:5).

Во втором одиночном матче в рамках финала Кубка Дэвиса Даниил Медведев встречается с Марином Чиличем.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса — главных соревнований среди национальных команд. В полуфинале подопечные Шамиля Тарпищева обыграли команду Германии. После двух поединков счёт стал 2:0, и от последнего парного матча исход противостояния не зависел.