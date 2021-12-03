18+

Рубрики

Медиа

Архив

Теннис

Россия впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса

17:48, 04 декабря 2021
Россия впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса Андрей Рублёв Фото: Oscar Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса — главных соревнований среди национальных команд. В полуфинале подопечные Шамиля Тарпищева обыграли команду Германии.

После двух встреч счёт стал 2:0, и от последнего парного матча исход противостояния не зависит. Россиянин Андрей Рублёв выиграл у Доминика Кёпфера — 6:4, 6:0, а Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 6:4.

В финале российская команда сыграет с Хорватией. Последний раз команды встречались в 2019-м. Тогда на групповом этапе победили россияне.

В предыдущий раз сборная России играла в финале Кубка Дэвиса в 2007 году. Тогда на выезде подопечные Тарпищева проиграли американцам — 1:4. Годом ранее Россия выиграла Кубок Дэвиса, в московском финале оказавшись сильнее Аргентины. Решающее очко тогда принёс Марат Сафин.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео