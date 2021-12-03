Россия впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса

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Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса — главных соревнований среди национальных команд. В полуфинале подопечные Шамиля Тарпищева обыграли команду Германии.

После двух встреч счёт стал 2:0, и от последнего парного матча исход противостояния не зависит. Россиянин Андрей Рублёв выиграл у Доминика Кёпфера — 6:4, 6:0, а Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 6:4.

В финале российская команда сыграет с Хорватией. Последний раз команды встречались в 2019-м. Тогда на групповом этапе победили россияне.

В предыдущий раз сборная России играла в финале Кубка Дэвиса в 2007 году. Тогда на выезде подопечные Тарпищева проиграли американцам — 1:4. Годом ранее Россия выиграла Кубок Дэвиса, в московском финале оказавшись сильнее Аргентины. Решающее очко тогда принёс Марат Сафин.