Она же топ: в теннисе скандал с Сереной Уильямс

Теннис изначально столкнулся с самыми большими проблемами из-за пандемии. Только на первый взгляд кажется, что сам бог велел заниматься этим видом спорта в тяжёлые времена, расстояние между игроками приличное, просто руки после матча не жми и будь здоров. Но профессиональный теннис — это еженедельные перелёты из страны в страну, что в коронавирусное время просто нереально. Ни один другой вид спорта так много и массово не путешествует по миру. И вот едва успел начаться 2021 год, как теннис охватил скандал. И одним из его участников, конечно, стала Серена Уильямс.

Любители тенниса в последние дни могли видеть очень много однообразных видео в Instagram.

Это игроки снимают свои тренировки в отелях. Выходить и тренироваться на корте им запрещено — они закрыты на двухнедельный карантин. Теннисистам вообще нельзя никуда из номера выходить, разве что поесть на территории отеля — один час в день. Но такие условия касаются не всех. Топ-игроков поселили не в Мельбурне, где пройдёт Australian Open, а в Аделаиде, в другом штате (Южная Австралия). Там действуют свои правила карантина. Игрокам необязательно сидеть в гостинице, фактически они могут свободно передвигаться по городу. Да и с собой на соревнования им можно взять четырёх членов команды, а не двух, как всем остальным.

Теоретически в том, что у топов свои условия, нет ничего удивительного и неправильного — на то они и находятся в топ-3 рейтинга, чтобы иметь привилегии. Но есть одно «но». В список привилегированных попала Серена Уильямс, которая занимает 11-е место в рейтинге, зато в этом перечне не оказалось Софии Кенин, которая должна была быть там по рангу. Многие резонно задаются вопросом: а если бы приехал Роджер Федерер (сейчас — пятая ракетка мира), то получил бы он особые условия или нет? Ответ кажется очевидным.

Но Роджера в Австралии нет, так как он не успел набрать форму после двух операций на колене. Федерер уже тренируется и скоро вернётся, просто решил не рисковать здоровьем на 40-градусной жаре. Не 25 лет уже всё-таки легенде, и даже не 35.

Серена же, ровесница Роджера, приехала и получила особые условия, несмотря на недостаточно высокий текущий рейтинг. Почему так? Руководители австралийского тенниса не объяснили это решение, поэтому мы сделаем это за них: Уильямс — последняя звезда в женском теннисе после ухода Марии Шараповой и её надо беречь как сокровище.

Серена Уильямс Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Серена — единственная из действующих теннисисток, кого знают не только фанаты этого вида спорта, но и люди, не особо понимающие, что вообще такое теннис и как в него играют. Она «продаёт» билеты на любой турнир, куда приезжает, и только благодаря ей женский теннис ещё хоть что-то зарабатывает. Пусть в три раза меньше мужского. Через год-два Уильямс уйдёт, и если не появится никакая новая звезда, то времена для WTA настанут просто печальные.

Справедливо ли особое отношение к Серене? Кому-то ответ покажется ужасным, но да. При всём уважении к Кенин и всем остальным её коллегам, они вместе взятые не выиграли и десятой доли того, что выиграла Уильямс. Когда ты являешься одной из лучших спортсменок в истории, неудивительно, что к тебе относятся соответствующим образом.

Это понимают теннисистки, поэтому в Сети не получается найти ни одного возмущённого комментария на этот счёт. Даже Кенин ничего не сказала, хотя она-то могла бы. Разве что Новак Джокович раскритиковал особые условия для топ-теннисистов, но речь не шла о Серене. Сербскому игроку показалось неправильным, что он и ещё пять человек будут жить и тренироваться не наравне со всеми, поэтому он призвал улучшить условия для остальных. Его, конечно, не послушали.

Вообще в Австралии много недовольных тем, что игроков вообще пустили в страну. Она ведь давно уже закрыта даже для собственных граждан, которые застряли за границей. Передвижение ограничено между штатами, но Australian Open — это одна из главных достопримечательностей всей страны, поэтому ради турнира делают исключение. Это не нравится, в частности, депутату Заксобрания штата Виктория Тиму Смиту, который раскритиковал решение пустить игроков в страну. Но, к счастью для фанатов тенниса, решения принимать не ему.

Главное, чтобы у игроков массово не начали находить коронавирус уже в «пузыре». Если это случится, то никого на Australian Open мы не посмотрим. А очень бы хотелось. Если всё будет нормально, то турнир пройдёт со 8 по 21 февраля. А за неделю до него игроки разомнутся на ATP Cup, где сборную России представят Андрей Рублёв и Даниил Медведев.