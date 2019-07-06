На первой неделе все наши спортсмены вылетели с «Уимблдона». Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в интервью News.ru рассказал, как видит происходящую ситуацию, и какие проблемы с теннисом в России в целом.

— Можно сказать, что на фоне других спортсменов мы выглядим более слабыми, или нам просто не везёт?

— Я не скажу, что мы как-то более слабо выглядим. Опять поколение, которое было ведущим у женщин, у нас потихоньку перестало играть в теннис, а молодое ещё не сформировалось. Поэтому сейчас какое-то затишье. Нам нужен результат.

— А что касается мужчин?

— У ребят, у ребят... Смотрел я матч вчера Гоффен — Медведев, и у Даниила были очень хорошие шансы. Очень хороший матч, просто немного не повезло. Но Карен и Даниил уже входят в десятку мира, поэтому я бы не сказал, что там есть какой-то провал или что-то другое. Наоборот, сейчас идёт некоторый подъём — двое молодых входят в топ-10.

— Но это не первые позиции.

— Конечно, но десятка — это очень и очень хорошо.

— Чего нам не хватает?

— У нас всё те же проблемы, которые и были. К сожалению, нам не хватает финансирования. При наших российских погодных условиях достаточно сложно конкурировать с теми странами, где ты практически всё время можешь играть на улице.

Сергей Булкин/News.ru

— Но у нас тоже можно играть на улице, к тому же есть закрытые корты...

— Да, можешь, но не зимой и не бесплатно. У нас есть теннисный центр, в котором надо проводить селекционную работу. Опять же, нужно финансирование тренерского состава, игроков. То есть там очень много вопросов, которые мы не можем решить на сегодняшний день. Из-за этого мы теряем именно таланты на ранней стадии. Те, у кого нет денег, не способны пробиться дальше. 11-12 человек как-то ещё тянут, но дальше тренировочный процесс выходит на профессиональный уровень. Надо тренироваться намного серьёзнее, начинается больше вложений, и тут родители уже сами не справляются.

— А теннис, как ни крути, достаточно дорогой вид спорта.

— Это не «достаточно», это дорогой вид спорта. Если не будет государственного финансирования, поддержки именно на начальной стадии, чтобы проводить селекционный набор, такое и будет происходить постоянно (таланты будут пропадать, — News.ru). Дело в том, что нужны бесплатные корты, нужен нормальный бесплатный тренер для того, чтобы нормально занимались с детьми постоянно, а не бегали куда-то. Иногда можно выявлять таланты среди большого количества детей. А когда тренер зависим непосредственно от финансирования родителей, как он может выявить талант, если у родителей талантливого ребёнка нет денег?

— Вот как изменить такую ситуацию?

— Только господдержка. Если мы возьмём любой профессиональный футбольный клуб, то бюджет у него больше, чем у всей Федерации тенниса. Поэтому о каких талантах мы можем вообще говорить и о какой селекционной работе? Ровно ни о чём, у нас до сих пор нет Национального тренерского центра, где могут нормально тренироваться. Точнее не так — он есть, но по сравнению с тем, что есть в других странах: Франция, Австралия, Америка, — у нас это всё ни о чём. И условия там намного лучше. И исходя из результатов и условий, например, Америки и России, то я считаю, что мы на завершении. Из единиц не вырастут звёзды. Это говорит о чём-то. Очень жаль.