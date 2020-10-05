Недавно дисквалифицированный Джокович снова попал мячом по судье

https://static.news.ru/photo/408ca2bc-071c-11eb-9a36-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: JB Autissier via www.imago-images.de/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович случайно попал мячом по линейному арбитру в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» с россиянином Кареном Хачановым.

Эпизод случился в первом сете, который в итоге завершился со счётом 6:4 в пользу 33-летнего серба.

6 сентября Джокович был снят с Открытого чемпионата США во время матча 1/8 финала с испанцем Пабло Каррено-Бустой. Тогда он случайно попал мячом в шею линейному судье, писал NEWS.ru.