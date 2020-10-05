Недавно дисквалифицированный Джокович снова попал мячом по судье

Сербский теннисист Новак Джокович случайно попал мячом по линейному арбитру в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» с россиянином Кареном Хачановым.
Эпизод случился в первом сете, который в итоге завершился со счётом 6:4 в пользу 33-летнего серба.
No default this time.— tennis gifs (@tennis_gifs)
#djokovic #rg20 pic.twitter.com/iECrCdo3FS October 5, 2020
6 сентября Джокович был снят с Открытого чемпионата США во время матча 1/8 финала с испанцем Пабло Каррено-Бустой. Тогда он случайно попал мячом в шею линейному судье, писал NEWS.ru.
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