https://static.news.ru/photo/5922e01a-dd20-11e9-b52e-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Надаль Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с выставочного теннисного турнира Laver Cup. Причиной решения стала травма запястья. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Испанец 22 сентября должен был провести два матча в паре со швейцарцем Роджером Федерером. Вместо него на соревнованиях выступит греческий теннисист Стефанос Циципас.

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Nadal out. Replaced by Tsitsipas in the doubles and Thiem in the singles. #TeamEurope | #LaverCup https://t.co/qjyMpSOo5Z — Laver Cup (@LaverCup) 22 сентября 2019 г.

В одиночном матче Надаля заменит австриец Доминик Тим. Он проведёт встречу с австралийцем Ником Кирьосом.

В Laver Cup участвуют шесть европейских теннисистов и шесть теннисистов, представляющих неевропейские страны. Сборная Европы после второго дня соревнований выигрывает у сборной мира со счётом 7-5. Завершится турнир в воскресенье.

Ранее Надаль рассказал, почему он заплакал во время церемонии награждения после финального матча Открытого чемпионата США — 2019, в котором он переиграл в пяти сетах 23-летнего россиянина Даниила Медведева, писал News.ru.