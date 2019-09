Испанец 22 сентября должен был провести два матча в паре со швейцарцем Роджером Федерером. Вместо него на соревнованиях выступит греческий теннисист Стефанос Циципас.

ICYMI



Nadal out. Replaced by Tsitsipas in the doubles and Thiem in the singles. #TeamEurope | #LaverCup https://t.co/qjyMpSOo5Z