В одиночном матче Надаля заменит австриец Доминик Тим. Он проведёт встречу с австралийцем Ником Кирьосом.
В Laver Cup участвуют шесть европейских теннисистов и шесть теннисистов, представляющих неевропейские страны. Сборная Европы после второго дня соревнований выигрывает у сборной мира со счётом 7-5. Завершится турнир в воскресенье.
Ранее Надаль рассказал, почему он заплакал во время церемонии награждения после финального матча Открытого чемпионата США — 2019, в котором он переиграл в пяти сетах 23-летнего россиянина Даниила Медведева, писал News.ru.