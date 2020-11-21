Надаль признал Медведева одним из лучших теннисистов мира

https://static.news.ru/photo/98e65ab4-2cb2-11eb-9959-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

Испанец Рафаэль Надаль признал россиянина Даниила Медведева одним из лучших теннисистов мира. Об этом он сказал после поражения от Медведева в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Игра была равной. Даниил был получше вначале, потом я перехватил инициативу и выиграл первый сет. Но стоило мне расслабиться, и Медведев сделал брейк. Я имел все шансы закончить матч на своей подаче, но соперник оказался лучше — это данность. Если ошибаешься против одного из лучших игроков мира, играть становится намного тяжелее — так и произошло. Поздравляю Даниила и желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Надаля AS.

Медведев, проиграв первый сет, во второй партии не позволил Надалю сделать матчбол. В итоге встреча продлилась два с половиной часа и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина.

Даниил, таким образом, стал первым представителем России, добравшимся до финала Итогового турнира, после Евгения Кафельникова и Николая Давыденко. Он также является единственным участником нынешних соревнований, кто выиграл все три матча группового этапа. В финале он встретится с австрийцем Домиником Тимом, который ранее оставил за бортом турнира первую ракетку мира Новака Джоковича.

Ранее NEWS.ru писал, что самый титулованный в истории российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал успех соотечественника Даниила Медведева на турнире в Лондоне. Евгений призвал восхищаться этим достижением.