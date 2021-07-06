Медведев проиграл в четвёртом круге Уимблдона и не сыграет с Федерером

Российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) проиграл поляку Хуберту Хуркачу (18) в 1/8 финала Уимблдона.

Встреча началась в понедельник, 5 июля, но была прервана из-за дождя. Во вторник теннисисты доиграли четвёртый и пятый сеты, в которых Хуркач взял верх: 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3.

Таким образом, 24-летний поляк вышел в первый в карьере четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Роджером Федерером, для которого это будет 18-й матч на этой стадии турнира.

Единственным россиянином, дошедшим до 1/4 финала, стал Карен Хачанов. Он в среду сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.

В первые дни Уимблдона-2021 случилось несколько скандалов из-за слишком скользкой травы, в результате чего турнир из-за травмы пришлось покинуть, среди прочих, американке Серене Уильямс.