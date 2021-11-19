Медведев отыграл два матчбола и победил Синнера на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист, действующий победитель Открытого чемпионата США Даниил Медведев одержал третью победу подряд на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Турине. В трёхсетовом матче отечественный спортсмен взял верх над итальянцем Янником Синнером.

Матч продлился 2 часа 32 минуты, а итоговый счёт составил 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу Медведева. Первый сет российский теннисист выиграл всего за 26 минут, однако уступил во втором, а в третьем дважды оказывался в шаге от поражения. На тай-брейке Синнер имел два матчбола, но Даниил отыграл каждый из них, а впоследствии взял верх.

Медведев одержал третью победу подряд на турнире в Турине. До этого он брал верх над немцем Александром Зверевым и поляком Робертом Хуркачем. Таким образом, беспроигрышная серия россиянина на Итоговых турнирах ATP составляет восемь встреч.

Ранее Медведев поделился мнением об обязательной вакцинации от COVID-19 каждого из участников Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года. Он сказал, что прививка является условием для участия в теннисных турнирах Австралии.