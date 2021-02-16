Медведев обыграл Рублёва и стал полуфиналистом Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Медведев обыграл противника со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 5 минут.

Победитель матча, который впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open, 14 раз подавал навылет против 8 эйсов у Рублёва, совершил 4 двойные ошибки и 33 невынужденные ошибки. На первой подаче Медведев выиграл 80% очков, передаёт РИА Новости.

В полуфинале россиянин встретится с победителем встречи Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль. Матч между греком и испанцем пройдёт 19 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российский теннисист Аслан Карацев (114-я ракетка мира) сенсационно пробилсяв полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (18). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Карацев впервые пробился в основную сетку Australian Open через квалификацию. За выход в финал турнира Большого шлема россиянин поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6). Новак является действующим чемпионом Открытого чемпионат Австралии.