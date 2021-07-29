Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады и поборется за золото в теннисе

Читайте нас в Google Новости

Российский теннисист Карен Хачанов (25-я ракетка мира) обыграл испанца Пабло Кареньо-Бусту (11) в полуфинале Олимпийского турнира-2020 в Токио.

Встреча продолжалась один час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3. В первом сете 25-летний москвич сделал два брейка, во втором — один.

Таким образом, Хачанов вышел в финал, где сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 5).

В четверг, 29 июля, Даниил Медведев проиграл Кареньо-Бусте и упустил шанс побороться за медали на Олимпиаде. Но россияне Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал в миксте.