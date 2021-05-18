Как его можно не любить: Серена Уильямс и другие ждут камбэка Федерера

Роджер Федерер так мало играл в последние 16 месяцев (всего один турнир), что его возвращение автоматически становится мега-событием для тенниса. Во вторник, 18 мая, 39-летний швейцарец сыграет в Женеве — с испанцем Пабло Андухаром. Этот матч может получиться намного более интересным сейчас, чем был бы пару лет назад. Чего ждать от одного из величайших игроков в истории на этой неделе и в ближайшие месяцы — попробуем представить.

Сейчас или никогда

Роджер Федерер — человек, без которого теннис всегда очень сложно было представить. Он в туре уже больше 20 лет и всё это время он был не просто на виду, а на самой вершине. Каким будет теннис без него, мы могли видеть в 2020-м году, когда Роджер провёл всего один турнир, а затем объявил о готовящейся операции на колене. Операция прошла не слишком успешно: спустя несколько месяцев потребовалась новая, после чего он ещё почти год восстанавливался.

В этом сезоне 39-летний швейцарец провёл всего один турнир — в Дохе в марте. Все с большой опаской ждали его возвращения, потому что понимали: если что-то пойдёт не так — это конец. Одно дело, возвращаться после двух операций в 27 лет — у тебя есть ещё много времени для набора физических кондиций, другое — в 39. И возвращение прошло так себе: Роджер проиграл уже во втором матче — крепкому, но не звёздному грузину Николозу Басилашвили. Что насторожило ещё сильнее — он снялся со следующего турнира в Дубае, так как его тело оказалось не готово к игре две недели подряд.

Мы с командой решили, что мне лучше будет ещё немного потренироваться, — сказал он тогда.

И вот — новое возвращение. На домашнем турнире в Женеве Федерер в стартовом матче сыграет с 35-летним испанцем Пабло Андухаром. Раньше они никогда не встречались. Случись этот матч до 2020 года, вопроса о победителе вообще не стоял бы. Но сейчас это абсолютно непредсказуемая встреча по понятным причинам. Если Андухар когда-то и имел бы шанс против 20-кратного победителя «шлемов», то как раз сейчас.

Тем более, что цель Федерера на этом этапе его карьеры очевидна: подойти на пике формы к Уимблдону — единственному «шлему», где он может рассчитывать на большой результат даже в 39. Роджер рекордные восемь раз там побеждал, ещё четыре раза играл в финалах, там он чувствует себя лучше, чем где-либо. На травяном покрытии физическая сила не играет ключевой роли, там мяч отскакивает так быстро и низко, что всё решает подача и техника. Важно уметь раскладывать мячи по углам и завершать с лёта — в этом Роджеру нет равных и эти навыки никуда не денутся даже в 70 лет.

Турнир в Женеве и даже следующий после него Открытый чемпионат Франции нужны Роджеру для того, чтобы набрать матчи, войти в ритм и подготовиться к Уимблдону. В 2019 году эта стратегия сработала: 37-летний на тот момент швейцарец решил играть Ролан Гаррос, сумел дойти там до полуфинала, а на Уимблдоне вышел на пик формы и почти победил. Два упущенных матчбола в финале с Джоковичем фанаты тенниса не забудут никогда.

Роджер Федерер facebook.com/Federer

Хотела бы я быть, как он

Возвращением Федерера воодушевлены многие. К примеру, Серена Уильямс одарила своего швейцарского ровесника такими комплиментами, каких от Серены вряд ли может дождаться хоть кто-то из коллег.

Он воплощение величия и высокого класса, он изменил теннис. Сейчас многие пытаются играть в его стиле, двигаться в его стиле, используют его технику. Он гений. Я считаю его величайшим. Просто посмотрите на него — его невозможно не любить, как мне кажется. Игра у него просто потрясающая. Хотела бы я играть так, как он, — приводит слова американки сайт ATP тура.

Новак Джокович несколькими днями ранее вспомнил о Роджере в речи финалиста, после поражения в финале «мастерса» в Риме от Надаля.

Новое поколение? Я, Рафа и Роджер — мы и есть новое поколение теннисистов, — сказал он в шутку.

Хотя в этой шутке доля правды очень большая, действительно, эти трое (им на троих больше 110 лет) всю карьеру доминировали над всеми, не дав добиться успеха четырём поколениям игроков.

Сам Пабло Андухар, которому предстоит сыграть с Роджером, сказал, что всю жизнь мечтал об этом матче, чтобы спустя годы иметь возможность рассказать об этом детям и внукам.

Федерер возвращается сегодня. Это точно его последнее возвращение. В лучшем случае — всё пройдёт по его сценарию, он сможет набрать былые кондиции (не те, которые были в 25, а хотя бы те, которые были в 37-38) и выиграть ещё несколько очень больших титулов. Возможно, даже Уимблдон. В худшем случае, тело уже не будет готово к бешеным нагрузкам, и возвращение получится печальным, без единой значимой победы.

Есть ещё базовый сценарий: Роджер будет выдавать невероятные матчи время от времени, но физически не сможет держать пик формы на протяжении двух недель подряд. И, к сожалению, не выиграет ни «шлемов», ни, скорее всего, «мастерсов». Обычно сбывается как раз средний сценарий, не самый оптимистичный и не самый пессимистичный. Но Роджер настолько приучил к чудесам, что не верить в них, будучи его поклонником, невозможно.