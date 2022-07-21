Кафельников обвинил Тартакову в том, что она подставила Касаткину и Рублева Экс-теннисист Кафельников обвинил сотрудницу «Матч ТВ» Тартакову в том, что она подставила Касаткину и Рублева

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников

Бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил роль журналистки и пиар-менеджера Софьи Тартаковой в том, что совершившая каминг-аут Дарья Касаткина была раскритикована на «Матч ТВ». По мнению Кафельникова, которое приводит Metaratings.ru, Тартакова в этом виновата сама и вся ответственность лежит на сотруднице.

Руководство канала имеет право. Моё мнение — то, что она сделала с Рублевым и Касаткиной, это их откровенно подставила. В интервью были некоторые нюансы, с которыми я не согласен. И я прекрасно понимаю, что редактировала это интервью госпожа Тартакова. Моё видение таково, что все вопросы к тому интервью составляла Тартакова, — сказал Кафельников.

По мнению экс-игрока, за все нужно нести ответственность, особенно «если ты решаешь пиар-судьбу Касаткиной и Рублева».

20 июля «Матч ТВ» отстранил от работы Тартакову после критики шоу «Есть тема!». На шоу, в частности, критиковали Касаткину, которая ранее сделала каминг-аут и призналась в том, что встречается с фигуристкой Забияко, а также посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство. Спортсменка отметила, что отстранение россиян от международных соревнований настораживает.