«Матч ТВ» отстранил от работы Тартакову после критики шоу «Есть тема!» Генеральный директор «Матч ТВ» Тащин: публичные заявления Тартаковой непозволительны

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Ведущая канала «Матч ТВ» Софья Тартакова (в центре)

Генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что ведущая Софья Тартакова на неопределенный срок отстранена от работы в эфире. Ранее Тартакова подвергла жесткой критике шоу «Есть тема!» и ведущего программы Антона Анисимова после выпуска, посвященного нашумевшим высказываниям российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева относительно смены спортивного гражданства.

Публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики. <...> Высказываться публично в этом ключе непозволительно, — написал Тащин в своем Telegram-канале.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство. Спортсменка отметила, что отстранение россиян от международных соревнований настораживает. До этого организаторы Уимблдона отстранили теннисистов из России от турнира.