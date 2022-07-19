Касаткина посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство Теннисистка Касаткина посоветовала юным российским спортсменам менять гражданство

Фото: Jean Catuffe/Dppi/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина

Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство. Спортсменка отметила, что отстранение россиян от международных соревнований настораживает. Ранее организаторы Уимблдона отстранили теннисистов из России от турнира.

Если честно, у нас уже обсуждаются такие вопросы [о смене гражданства], потому что нас отстраняют от Уимблдона и мы не знаем, что будет дальше. А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте, — сказала Касаткина.

С начала военной спецоперации России на Украине многие международные спортивные федерации отстранили россиян от соревнований на неопределенный срок. Только в автоспорте, велоспорте, дзюдо, теннисе и шахматах россияне продолжают выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Уимблдон 2022 года завершился 10 июля. В мужских соревнованиях победу одержал серб Новак Джокович, в женских — уроженка Москвы, казахстанка Елена Рыбакина.

Ранее Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась, что у нее есть девушка.