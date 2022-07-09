Уроженка Москвы впервые в карьере выиграла Уимблдон Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, впервые в своей карьере выиграла Уимблдон

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдонского турнира. В финальном матче 23-летняя теннисистка победила вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Рыбакина, занимающая 23-е место в одиночном рейтинге WTA, выиграла у соперницы в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 47 минут. За матч Рыбакина реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вручила Рыбакиной титул за победу на турнире.

Ранее лучшим результатом казахстанской теннисистки на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне. Рыбакина начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года.

Иан Хьюитт, президент занимающегося организацией Уимблдона Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), ранее высказался об отстранении российских и белорусских игроков от турнира. По словам функционера, на решение повлияла политическая воля руководства Великобритании.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ранее заявил в беседе с NEWS.ru, что по итогам 2022-го лучшим теннисистом, скорее всего, станет испанец Рафаэль Надаль. Серб Новак Джокович «через месяц улетит за десятку, в конец двадцатки», отметил он.