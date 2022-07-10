Джокович выиграл Уимблдон в седьмой раз

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Новак Джокович

Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович выиграл Уимблдон. В финале английского турнира Большого шлема он победил австралийца Ника Кирьоса (40).

Счет встречи — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для Джоковича этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере, больше только у Роджера Федерера — восемь. Для Кирьоса прошедший финал был первым в жизни.

Таким образом, Джокович завоевал 21-й титул на «Шлемах» и обошел Федерера, у которого 20. Больше всех побед на крупнейших теннисных турнирах — у Рафаэля Надаля (22).

9 июля уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, стала победительницей Уимблдонского турнира. В финальном матче 23-летняя теннисистка победила вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.