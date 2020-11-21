Кафельников назвал победу Медведева над Надалем восхитительной

https://static.news.ru/photo/17b6360e-2c84-11eb-bd8d-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: vk.com/daniil__medvedev

Самый титулованный в истории российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал успех соотечественника Даниила Медведева на турнире в Лондоне. В полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 24-летний россиянин обыграл испанца Рафаэля Надаля в трёх сетах (3:6, 7:6, 6:3).

Нужно только восхищаться! Такого «лося» завалил, — написал Кафельников в своём Twitter.

Интересно, что до матча он также в соцсети отдавал должное спортивной форме Медведева, однако указывал на «подарок» букмекеров, которые давали высокий коэффициент на победу Надаля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лондонский «хард» оказался удачным для россиянина, прежде проигравшего Надалю три матча. В финале состязаний 22 ноября Медведеву будет противостоять австриец Доминик Тим. Его «жертвой» в полуфинале стал серб Новак Джокович, первая ракетка мира.