https://static.news.ru/photo/85d68e8c-9bd9-11e9-b7a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Claus Bergmann/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов сохранил за собой девятое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Лидирующая тройка осталась неизменной. первое место за собой сохраняет сербский спортсмен новак Джокович с 12415 очками, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль (7945), третье место занимает представитель Швейцарии Роджер Федерер, в активе которого 6620 очков. У россиянина 2980 очков.

Австралийская теннисистка Эшли Барти может потерять звание первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) после «Уимблдона», писал News.ru.