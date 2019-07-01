Российский теннисист Карен Хачанов сохранил за собой девятое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Лидирующая тройка осталась неизменной. первое место за собой сохраняет сербский спортсмен новак Джокович с 12415 очками, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль (7945), третье место занимает представитель Швейцарии Роджер Федерер, в активе которого 6620 очков. У россиянина 2980 очков.
Австралийская теннисистка Эшли Барти может потерять звание первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) после «Уимблдона», писал News.ru.