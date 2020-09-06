Джокович снят с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение

https://static.news.ru/photo/e2a4bbee-f082-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первая ракетка мира Новак Джокович больше не участвует в Открытом чемпионате США. Серба дисквалифицировали после того, как он попал мячом в судью в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

После проигранного гейма при счёте 5:6 сербский спортсмен не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в женщину-судью, которая находилась за его спиной. Арбитры решили, что это неспортивное поведение.

Как ранее писал NEWS.ru, в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо, первом официальном соревновании после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, россиянка Екатерина Александрова в трёх партиях обыграла француженку Кристину Младенович, а её соотечественница Дарья Касаткина также в трёх сетах уступила хозяйке кортов Ясмине Паолини.