Джокович снят с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение

Первая ракетка мира Новак Джокович больше не участвует в Открытом чемпионате США. Серба дисквалифицировали после того, как он попал мячом в судью в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
После проигранного гейма при счёте 5:6 сербский спортсмен не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в женщину-судью, которая находилась за его спиной. Арбитры решили, что это неспортивное поведение.
Как ранее писал NEWS.ru, в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо, первом официальном соревновании после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, россиянка Екатерина Александрова в трёх партиях обыграла француженку Кристину Младенович, а её соотечественница Дарья Касаткина также в трёх сетах уступила хозяйке кортов Ясмине Паолини.
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