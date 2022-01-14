«Чиновничьи амбиции»: тренер назвал причину лишения Джоковича визы

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон предположил, что первую ракетку мира Новака Джоковича лишили австралийской визы в преддверии Australian Open из-за «чиновничьих амбиций» политиков. В беседе с Lenta.ru он выразил мнение, что таким образом власти Австралии рубят сук, на котором сидят.

Я всю жизнь занимаюсь теннисом, в том числе организацией турниров, но в этой ситуации ничего не понимаю. Даже знакомые юристы не могут мне объяснить, что происходит. Суд принял решение, что Джокович ничего не нарушил, теперь эта возня начинается заново. Видимо, тут всё решают чиновничьи амбиции австралийских политиков. Пусть на меня обидится вся Австралия, но они рубят сук, на котором сидят, — высказался Камельзон.

По его мнению, происходящее с Джоковичем наносит непоправимый репутационный ущерб для организаторов чемпионата и для страны в целом. Он назвал происходящее «безобразием» и заявил, что на месте сербского теннисиста уехал бы из страны уже после первого «заточения» в гостинице.

Ранее стало известно, что Джоковичу снова аннулировали австралийскую визу. Такое решение принял министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук. 34-летнему спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время.

Джокович — не вакцинировался от Covid-19, а власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только вакцинированные люди, либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.