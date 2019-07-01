https://static.news.ru/photo/a51e6832-9bd4-11e9-98a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: globallookpress.com

Австралийская теннисистка Эшли Барти может потерять звание первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) после «Уимблдона».

Сразу четыре атлетки могут опередить 23-летнюю спортсменку — японка Наоми Осака, в активе которой 8247 очков, представительницы Чехии Каролина Плишкова (7815) и Петра Квитова (6545), нидерландская теннисистка Кики Бертенс (7000). Барти пока сохраняет первое место с 8365 очками.

Чтобы сдвинуть австралийку, Квитовой и Бертенс необходимо выиграть «Уимблдон», Плишковой — дойти до полуфинала турнира, Осаке — до третьего круга.

В загородном доме Наро-Фоминского района, арендованном для вечеринки спортсменов, найден труп 16-летнего российского теннисиста, писал News.ru.