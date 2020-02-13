Первая ракетка России Екатерина Александрова рассказала, что она иногда устаёт от тенниса.
Конечно [бывает такое, что теннис начинает бесить]. Просто нужно перетерпеть эту стадию. А потом пойдёт откат, и к теннису снова начнется любовь, —
цитируетАлександрову Sport24.
Теннисистка отметила, что постарается сделать всё для того, чтобы войти в топ-20 в текущем сезоне. На данный момент Александрова занимает 28-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
В январе россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Александрова в финале соревнований в Шэньчжэне обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 6:4, писал NEWS.ru.
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