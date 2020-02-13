https://static.news.ru/photo/b36aee6e-4e77-11ea-bcbd-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александрова Фото: Mao Siqian/Xinhua/Global Look Press

Первая ракетка России Екатерина Александрова рассказала, что она иногда устаёт от тенниса.

Конечно [бывает такое, что теннис начинает бесить]. Просто нужно перетерпеть эту стадию. А потом пойдёт откат, и к теннису снова начнется любовь, — цитирует Александрову Sport24.

Теннисистка отметила, что постарается сделать всё для того, чтобы войти в топ-20 в текущем сезоне. На данный момент Александрова занимает 28-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В январе россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Александрова в финале соревнований в Шэньчжэне обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 6:4, писал NEWS.ru.