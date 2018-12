Samsung Galaxy Note 10 может получить 6,75-дюймовый экран

Китайский инсайдер Ice Universe поделился информацией о возможных размерах экранов будущих смартфонов Samsung. Самым большим из них станет Galaxy Note 10 с 6,75-дюймовым дисплеем.

The exact size of the future Galaxy phone screen:

S10 Lite: 5.75 inches

S10: 6.11 inches

S10+: 6.44 inches

S10 5G version: 6.66 inches

Note10: 6.75 inches