USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,897.81 $
МОСКВА-8°C16:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Роскосмос закончил создавать эскиз ракеты-носителя «Иртыш»

Roscosmos/flickr.com

технологии [ версия для печати ]

Роскосмос завершил разработку эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса «Иртыш». Согласно документам госзакупок, эту работу должны были выполнить до 20 ноября 2019 года.

Сам ракетный комплекс будет проектировать РКК «Энергия».

«Заключён государственный контракт с РКК „Энергия“ на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения с ракетой-носителем», — сообщает госкорпорация.

Первый запуск «Иртыша» запланирован на 2022 год с космодрома Байконур. Ракета будет использоваться для выведения на орбиту в первую очередь научных и коммерческих грузов.

Ранее News.ru писал о том, что по указу президента России к 2027 году планируется создание сверхтяжелой ракеты-носителя. В документе определены цели создания ракеты: она необходима для дальнейшего исследования Вселенной, Солнечной системы и реализации российской программы по изучению Луны. Из бюджета Федеральной космической программы на создание ракеты-носителя может потребоваться от 700 миллиардов до 1,5 триллиона рублей.


#роскосмос #ракеты #иртыш
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
технологии 11:42, 29 декабря 2018
РКС создаст новую аппаратуру для съёмки Земли из космоса
наука 11:55, 27 декабря 2018
Роскосмос взял на управление запущенные спутники
наука 05:08, 27 декабря 2018
Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Восточный
Лента новостей
происшествия 16:17
Мотивом для убийства бизнесмена могла стать ревность
спорт 16:16
Уходу Геркуса удивились в «Локомотиве»
в мире 16:13
«Учись, Сеня»: украинцы отреагировали на крымкий забор
общество 16:06
РЖД объявили о продаже дешёвых невозвратных билетов
в мире 16:01
США могут инвестировать в «Нафтогаз»
Другие новости
технологии 11:42
РКС создаст новую аппаратуру для съёмки Земли из космоса
технологии 10:31
LG работает над скручивающимся смартфоном
технологии 09:50
Galaxy A50 может получить основную камеру на 24 Мп
технологии 09:44
Valve представила самые продаваемые игры года в Steam
Компания распределила прибыльные проекты по четырём категориям
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top