Роскосмос закончил создавать эскиз ракеты-носителя «Иртыш»

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Роскосмос завершил разработку эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса «Иртыш». Согласно документам госзакупок, эту работу должны были выполнить до 20 ноября 2019 года.

Сам ракетный комплекс будет проектировать РКК «Энергия».

«Заключён государственный контракт с РКК „Энергия“ на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения с ракетой-носителем», — сообщает госкорпорация.

Первый запуск «Иртыша» запланирован на 2022 год с космодрома Байконур. Ракета будет использоваться для выведения на орбиту в первую очередь научных и коммерческих грузов.

Ранее News.ru писал о том, что по указу президента России к 2027 году планируется создание сверхтяжелой ракеты-носителя. В документе определены цели создания ракеты: она необходима для дальнейшего исследования Вселенной, Солнечной системы и реализации российской программы по изучению Луны. Из бюджета Федеральной космической программы на создание ракеты-носителя может потребоваться от 700 миллиардов до 1,5 триллиона рублей.