Huawei представила Huawei Nova 4 с дырой и камерой на 48 Мп

Компания Huawei презентовала флагман Huawei Nova 4. Главными особенностями смартфона стала камера на 48 Мп и дыра в экране, в которой размещён самый маленький модуль в мобильной индустрии.

Huawei nova 4 is official with 48MP rear camera, 25MP in-display camera https://t.co/dU7hLbBSZZ https://t.co/RwK3rs1mSf