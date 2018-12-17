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Huawei представила Huawei Nova 4 с дырой и камерой на 48 Мп

youtube.com/Vids 4u

технологии [ версия для печати ]

Компания Huawei презентовала флагман Huawei Nova 4. Главными особенностями смартфона стала камера на 48 Мп и дыра в экране, в которой размещён самый маленький модуль в мобильной индустрии.

Устройство получило 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2310 х 1080 пикселей, тройную основную камеру на 20, 16 и 2 Мп (топовая версия предложит 48 Мп вместо 20) и селфи-камеру на 25 Мп. Аппаратной основной Huawei Nova 4 стали процессор Kirin 970, 8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

Смартфон также получил батарею ёмкостью 3750 мАч, сканер отпечатков пальцев, размещённый на задней панели, и поддержку технологии GPU Turbo. Устройство работает под управлением EMUI 9.0.1 на базе Android 9.0 Pie.

Цена базовой версии Huawei Nova 4 с 20-мегапиксельной камерой составит $450. Топовая версия обойдётся пользователям в $490.

Ранее News.ru рассказал, что в Окружной суд Северной Калифорнии поступил иск к компании Apple, которую истцы обвинили в завышении характеристик экранов на смартфонах iPhone X.


#смартфоны #huawei #huaweinova4
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