Apple уличили в завышении характеристик iPhone X

https://news.ru/storage/news/586dc387d120067bebedbe53a2b9b984/5607b820-2688-422e-854f-d6d481a4b5dd_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

iPhone X

В Окружной суд Северной Калифорнии поступил иск к компании Apple, которую истцы обвинили в завышении характеристик экранов на смартфонах iPhone X.

В заявлении, которое приводит CNET, говорится, что компания заявила 5,8-дюймовый экран, однако реальная цифра составляет всего 5.6875 дюйма.

Кроме того, Apple указала неверное разрешение экрана. Производитель утверждает, что оно составляет 2436 x 1125 пикселей, но истцы обнаружили, что у некоторых точек отсутствует красный, зеленый и синий субпиксели.

Новые iPhone провалили также проверку на прочность, не выдержав падения с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. Смартфоны iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения, требующие дорогостоящего ремонта.

Ранее News.ru писал о том, что Apple оспорила решение китайского суда о запрете на продажу некоторых моделей iPhone. Юристы американской компании подали апелляцию 10 декабря.