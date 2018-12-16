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Apple уличили в завышении характеристик iPhone X

iPhone X Panoramic/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

iPhone X

технологии [ версия для печати ]

В Окружной суд Северной Калифорнии поступил иск к компании Apple, которую истцы обвинили в завышении характеристик экранов на смартфонах iPhone X.

В заявлении, которое приводит CNET, говорится, что компания заявила 5,8-дюймовый экран, однако реальная цифра составляет всего 5.6875 дюйма.

Кроме того, Apple указала неверное разрешение экрана. Производитель утверждает, что оно составляет 2436 x 1125 пикселей, но истцы обнаружили, что у некоторых точек отсутствует красный, зеленый и синий субпиксели.

Новые iPhone провалили также проверку на прочность, не выдержав падения с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. Смартфоны iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения, требующие дорогостоящего ремонта.

Ранее News.ru писал о том, что Apple оспорила решение китайского суда о запрете на продажу некоторых моделей iPhone. Юристы американской компании подали апелляцию 10 декабря.


#apple #суды #iphonex
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