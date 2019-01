Bungie взяла «Судьбу» в свои руки

Студия Bungie, знакомая игрокам по серии Halo и дилогии Destiny, объявила о расторжении сотрудничества с Activision. В опубликованном разработчиками заявлении говорится, что переходный процесс уже начался, и обе стороны намерены сделать его, как можно более плавным.

Today, we're announcing plans for Bungie to assume full publishing rights for the Destiny franchise. Read the full story at https://t.co/nxcJOVXAv6 . https://t.co/RyD1jvi0hW pic.twitter.com/giFKmkyc9y

По словам разработчиков, они успешно провели эти совместные восемь лет и очень благодарны издателю за сотрудничество. Что насчёт Destiny, то все права на серию остаются у Bungie. Авторы заявили о готовности уйти в свободное плавание и самостоятельно заниматься изданием, тогда как Activision сможет уделять больше внимания другие своим IP.

В свою очередь, Джейсон Шрейер из Kotaku поделился небольшими подробностями встречи, на которой Bungie объявила сотрудникам о разрыве с издателем. Разработчики назвали решение фантастической новостью для студии, которой уже давно надоело иметь дело с Activision. По словам одного человека, который находился там, сотрудники аплодировали и даже открыли шампанское.

At today's meeting announcing the news, Bungie staff cheered loudly. Can't over-emphasize how happy they are not just to get away from Activision, but to have a game that they now own completely. Imagine a Destiny free from Activision's restrictive annualized schedule!