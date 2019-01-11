USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,292 $   Brent61.41 $ Bitcoin3,640.65 $
МОСКВА-11°C11:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Bungie взяла «Судьбу» в свои руки

Кадр из игры «Destiny 2» Bungie/Activision

Кадр из игры «Destiny 2»

технологии [ версия для печати ]
Студия расторгает сотрудничество с издателем Activision

Студия Bungie, знакомая игрокам по серии Halo и дилогии Destiny, объявила о расторжении сотрудничества с Activision. В опубликованном разработчиками заявлении говорится, что переходный процесс уже начался, и обе стороны намерены сделать его, как можно более плавным.

«Когда мы впервые начали сотрудничество с Activision в 2010 году, игровая индустрия была совершенно другим местом. Как независимая студия, намеревающаяся создать совершенно новое приключение, мы хотели партнера, готового совершить большой прыжок веры вместе с нами. У нас было видение Destiny в которое мы верили, но, чтобы запустить игру такого масштаба, нам нужна была поддержка известного издательского партнера», — рассказала Bungie в заявлении.

По словам разработчиков, они успешно провели эти совместные восемь лет и очень благодарны издателю за сотрудничество. Что насчёт Destiny, то все права на серию остаются у Bungie. Авторы заявили о готовности уйти в свободное плавание и самостоятельно заниматься изданием, тогда как Activision сможет уделять больше внимания другие своим IP.

Добби свободен

В свою очередь, Джейсон Шрейер из Kotaku поделился небольшими подробностями встречи, на которой Bungie объявила сотрудникам о разрыве с издателем. Разработчики назвали решение фантастической новостью для студии, которой уже давно надоело иметь дело с Activision. По словам одного человека, который находился там, сотрудники аплодировали и даже открыли шампанское.

Официальных причин расторжения сотрудничества названо не было, однако игровые издания предположили, что на подобный исход могла повлиять Destiny 2: Forsaken, не оправдавшая финансовых ожиданий Activision. Кроме того, другим камнем преткновения между Bungie и издателем мог стать жёсткий график последнего, который обязывал выпускать новую часть многопользовательской игры или её расширение каждую осень с 2013 по 2020 года.

«С Forsaken мы учились, слушали и прислушивались к тому, что, по нашему мнению, игроки хотят от большого опыта Destiny. Будьте уверены, что впереди подобного будет больше» — отметили разработчики.

Это не конец

Игрокам в Destiny, как заметила Bungie, беспокоиться не о чем — создатели продолжат обновлять план развития проекта и выпускать сезонные обновления в ближайшие месяцы. Более того, сообщество ждут сюрпризы в виде неких «захватывающих анонсов».

Blizzard также пояснила ситуацию вокруг PC-версии Destiny 2 в Battle.net, разработанном компанией. Игра по-прежнему будет получать полную поддержку сервиса, и никаких сбоев не ожидается.

В июне 2018 года Bungie заключила сделку с китайским гигантом NetEase и получила от него инвестиции в размере 100 миллионов долларов. Эти деньги должны помочь разработчикам не только создать новые команды и новые франшизы, но и, открыв для себя новый рынок, охватить игроков по всему земному шару. Вложения китайской компании также должны значительно ускорить процесс становления студии «мультифраншизной развлекательной компанией».

Для Bungie не впервой разрывать отношения с крупным игроком в индустрии. После семилетнего сотрудничества с Microsoft она отделилась от компании в октябре 2007-го и стала независимой фирмой. Правда, в том случае Bungie не удалось сохранить Halo — права на интеллектуальную собственность остались у издателя. 


#bungie #activision #destiny
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

Лента новостей
экономика 11:53
Дорожающие яйца начали продавать девятками
экономика 11:46
Курс доллара вырос на 6 копеек
спорт 11:44
Обвинённый в приёме допинга Джонс оказался «чистым»
культура 11:34
Певицу Арету Франклин обокрали перед смертью
в мире 11:31
Сенатор заявил о необходимости введения режима ЧП в США
Другие новости
технологии 21:01
Китайская компания выпустила наушники-переводчики
технологии 17:50
«Яндекс» будет продавать видео на площадках Rambler
технологии 17:46
Умный перцовый баллончик сможет позвать на помощь
технологии 15:29
Samsung Galaxy S10 получил предполагаемую дату анонса
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top