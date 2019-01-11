Bungie взяла «Судьбу» в свои руки

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Кадр из игры «Destiny 2»

Студия расторгает сотрудничество с издателем Activision

Студия Bungie, знакомая игрокам по серии Halo и дилогии Destiny, объявила о расторжении сотрудничества с Activision. В опубликованном разработчиками заявлении говорится, что переходный процесс уже начался, и обе стороны намерены сделать его, как можно более плавным.

Today, we're announcing plans for Bungie to assume full publishing rights for the Destiny franchise.



Read the full story at https://t.co/nxcJOVXAv6.https://t.co/RyD1jvi0hW pic.twitter.com/giFKmkyc9y — Bungie (@Bungie) 10 января 2019 г.

«Когда мы впервые начали сотрудничество с Activision в 2010 году, игровая индустрия была совершенно другим местом. Как независимая студия, намеревающаяся создать совершенно новое приключение, мы хотели партнера, готового совершить большой прыжок веры вместе с нами. У нас было видение Destiny в которое мы верили, но, чтобы запустить игру такого масштаба, нам нужна была поддержка известного издательского партнера», — рассказала Bungie в заявлении.

По словам разработчиков, они успешно провели эти совместные восемь лет и очень благодарны издателю за сотрудничество. Что насчёт Destiny, то все права на серию остаются у Bungie. Авторы заявили о готовности уйти в свободное плавание и самостоятельно заниматься изданием, тогда как Activision сможет уделять больше внимания другие своим IP.

Добби свободен

В свою очередь, Джейсон Шрейер из Kotaku поделился небольшими подробностями встречи, на которой Bungie объявила сотрудникам о разрыве с издателем. Разработчики назвали решение фантастической новостью для студии, которой уже давно надоело иметь дело с Activision. По словам одного человека, который находился там, сотрудники аплодировали и даже открыли шампанское.

At today's meeting announcing the news, Bungie staff cheered loudly. Can't over-emphasize how happy they are not just to get away from Activision, but to have a game that they now own completely. Imagine a Destiny free from Activision's restrictive annualized schedule! — Jason Schreier (@jasonschreier) 10 января 2019 г.

Официальных причин расторжения сотрудничества названо не было, однако игровые издания предположили, что на подобный исход могла повлиять Destiny 2: Forsaken, не оправдавшая финансовых ожиданий Activision. Кроме того, другим камнем преткновения между Bungie и издателем мог стать жёсткий график последнего, который обязывал выпускать новую часть многопользовательской игры или её расширение каждую осень с 2013 по 2020 года.

«С Forsaken мы учились, слушали и прислушивались к тому, что, по нашему мнению, игроки хотят от большого опыта Destiny. Будьте уверены, что впереди подобного будет больше» — отметили разработчики.

Это не конец

Игрокам в Destiny, как заметила Bungie, беспокоиться не о чем — создатели продолжат обновлять план развития проекта и выпускать сезонные обновления в ближайшие месяцы. Более того, сообщество ждут сюрпризы в виде неких «захватывающих анонсов».

Blizzard также пояснила ситуацию вокруг PC-версии Destiny 2 в Battle.net, разработанном компанией. Игра по-прежнему будет получать полную поддержку сервиса, и никаких сбоев не ожидается.

Destiny 2 will still receive full support on BattleNet and we do not anticipate any disruption to our services or your gameplay experience. https://t.co/FFOE1iae3R — BlizzardCS (@BlizzardCS) 10 января 2019 г.

В июне 2018 года Bungie заключила сделку с китайским гигантом NetEase и получила от него инвестиции в размере 100 миллионов долларов. Эти деньги должны помочь разработчикам не только создать новые команды и новые франшизы, но и, открыв для себя новый рынок, охватить игроков по всему земному шару. Вложения китайской компании также должны значительно ускорить процесс становления студии «мультифраншизной развлекательной компанией».

Для Bungie не впервой разрывать отношения с крупным игроком в индустрии. После семилетнего сотрудничества с Microsoft она отделилась от компании в октябре 2007-го и стала независимой фирмой. Правда, в том случае Bungie не удалось сохранить Halo — права на интеллектуальную собственность остались у издателя.