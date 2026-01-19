Россиян предупредили о возможном росте цен на электронику Экономист Кутьин: дефицит чипов в мире может вызвать рост цен на электронику

Дефицит чипов на мировом рынке может вызвать рост цен на электронику, заявил «Финансам Mail» экономист Василий Кутьин. Другим негативным фактором он назвал повышение налога на добавленную стоимость (НДС).

На стоимость техники будут влиять дефицит чипов на мировом рынке в связи с активным спросом со стороны ИИ. Кроме того, с 1 сентября 2026 года в России планируется ввести технологический сбор за ввоз или производство в стране продукции с электронной компонентной базой. Вдобавок этому, в 2026 году росту цен поспособствует повышение НДС с 01.01.2026 до 22%, — отметил Кутьин.

Он добавил, что вместе с этим становится сложнее производство устройств. В мире увеличивается количество электронных компонентов, модулей связи, датчиков и встроенного программного обеспечения. Все это тоже напрямую отражается на стоимости электроники. Ситуацию с ценами усугубляют валютные колебания и рост затрат на логистику, хранение, маркетинг и сервисное обслуживание.

Ранее сообщалось, что активное создание центров обработки данных, необходимых для работы искусственного интеллекта, может вызвать нехватку микросхем памяти для смартфонов и компьютеров. По мнению аналитиков, существует большой риск, что уже в 2026 году цены на бытовую электронику резко взлетят вверх.