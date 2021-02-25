Юзеры пожаловались на сбои в работе Facebook

https://static.news.ru/photo/28dcceae-7782-11eb-8695-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи пожаловались 25 февраля 2021 года на проблемы с доступом в приложение Facebook Messenger, передаёт портал Downdetector, отслеживающий работу известных интернет-платформ. Сервис сообщает, что неполадки заметили юзеры в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Великобритании.

53% рассказавших о сбоях владельцев ПО в США не могут получать СМС, 32% система «не подпускает» к серверу, 13% не могут войти в свой аккаунт. Накануне, 19 февраля, в работе социальной сети «ВКонтакте» вновь произошёл сбой. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Большая часть пользователей (75%) жаловались на проблемы с доставкой сообщений, 20% жалоб были связаны с загрузкой сайта, ещё 3% отметили проблемы со входом в аккаунт.

Также 18 февраля пользователи жаловались на проблемы в работе «Яндекса». На этом ресурсе люди заметили «зависания» некоторых сайтов. Судя по информации от юзеров, с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов Урала. Кроме того, сбои ощутили на себе и жители Белоруссии.

8 февраля пользователи мессенджера Telegram сообщили о масштабном сбое системы. После этого проблемы начались и у его конкурента — WhatsApp. 9 февраля сбой случился у Instagram, с проблемами столкнулись жители США и Канады.

Ранее служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку, в результате чего были скомпрометированы данные почти пяти тысяч почтовых ящиков. Владельцы этих аккаунтов получили от компании уведомления о необходимости смены пароля, сообщал NEWS.ru.