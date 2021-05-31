«Яндекс» разрешит пользователям удалять данные о себе

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«Яндекс» даст пользователям возможность запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы компании, и удалить все данные о себе. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В предоставляемый по запросу архив войдут сведения из более чем 50 сервисов. Он будет формироваться в течение нескольких дней, после чего пользователь получит письмо с уведомлением, сам архив появится в «Яндекс ID» — центре управления настройками и личными данными. Инструменты для манипуляций с архивом можно будет найти в разделе «управление аккаунтом».

Данные о пользователях, их интересах и действиях — лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее — помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. «Яндекс» бережно хранит и надёжно защищает эту информацию. При этом мы — за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что «Яндекс» знает о нём, и распорядиться этими данными по своему усмотрению, — пояснил директор по защите данных Иван Черевко.

На первом этапе пользователям позволят удалить сведения, собранные голосовым помощником «Алиса», «Яндекс.Музыкой», «Яндекс.Картами», «Яндекс.Почтой», «Яндекс.Диском», «Яндекс.Дзеном», «Яндекс.Переводчиком», «Яндекс.Погодой», «Яндекс.Мессенджером», «Яндекс.Бизнесом» и «Яндекс.Станцией». Остальные сервисы войдут в перечень до конца года. В компании предупреждают, что удаление — необратимый процесс, который скажется на точности работы ряда служб. Если пользователь всё же решится на этот шаг, большая часть данных будет удалена в течение суток. Некоторые сведения обязаны храниться дольше по закону, компания перестанет их обрабатывать после запроса и сотрёт по истечении положенного срока.

Ранее стало известно, что «Яндекс» приобретёт и интегрирует в «Яндекс.Маркет» интернет-магазин KupiVIP.