«Яндекс» объявил о закрытии социальной сети «Аура»

https://static.news.ru/photo/73408cdc-de63-11ea-b6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальный сервис по поиску друзей на основе искусственного интеллекта «Аура» закрывается, следует из сообщения пресс-службы «Яндекса».

Так, незадолго до официального подтверждения пользователи сервиса начали получать push-уведомления о закрытии сервиса.

Последние полгода проект «Аура» развивался как отдельный и самостоятельный сервис вне «Яндекса». Но недавно команда «Ауры» приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.

По словам руководителя сервиса Германа Царева, проект закроется уже через неделю. За пять месяцев «Аура» выросла на 70% — с 50 тысяч зарегистрированных пользователей в марте 2020 года до 85 тысяч пользователей в августе 2020 года.

Запуск «Ауры» состоялся в марте 2019 года. Социальный сервис на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса» позволял пользователям находить новых людей с похожими увлечениями и окружением.

Ранее NEWS.ru писал, что Telegram официально представил видеозвонки в Android-версии приложения, следует из сообщения пресс-службы мессенджера.

Как уточняется, для начала видеозвонка достаточно нажать на иконку со значком камеры в профиле пользователя. Функции мессенджера позволяют переключаться между голосовым звонком и видеозвонком во время разговора, а также одновременно переписываться в чатах.