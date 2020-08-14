Telegram представил видеозвонки для Android

https://static.news.ru/photo/98ade3f4-de5c-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram официально представил видеозвонки в Android-версии приложения, следует из сообщения пресс-службы мессенджера.

2020 год показал, что мир нуждается в надёжных инструментах для видеосвязи. И сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны, как только это будет возможно), — говорится в сообщении Telegram.

Как уточняется, для начала видеозвонка достаточно нажать на иконку со значком камеры в профиле пользователя. Функционал мессенджера позволяет переключаться между голосовым звонком и видеозвонком во время разговора, а также одновременно переписываться в чатах.

Примечательно, что видеозвонки предусматривают оконечное шифрование для защиты данных. Чтобы убедиться в безопасности соединения, достаточно сравнить четыре эмодзи, которые видят на экране собеседники. В случае совпадения символов звонок будет надёжно защищён шифрованием.

Как писал NEWS.ru, пользователи iOS пока не могут пользоваться видеозвонками в связи с тем, что модераторы Apple не проверили новую версию приложения.