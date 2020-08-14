Запуск видеозвонков в Telegram откладывается из-за Apple

https://static.news.ru/photo/37764e44-de45-11ea-8089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновление в мессенджере Telegram, предусматривающее видеозвонки, должно появиться 14 августа, однако может быть отложено из-за проверки Apple, заявил основатель Павел Дуров.

Обновление Telegram с видеозвонками должно выйти сегодня, в 7-й день рождения приложения. Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновлённую версию, это неспособность Apple потратить несколько минут на её просмотр. Мы отправили им приложение для ознакомления несколько дней назад, — написал Дуров в Twitter.

The @telegram update with videocalls is supposed to go live today, on the 7th birthday of the app. The only reason you are unable to download the updated version is Apple's failure to take a few minutes to review it. We sent them the app for review a few days ago. — Pavel Durov (@durov) August 14, 2020

В июле 2020 года Telegram приступил к тестированию видеозвонков. Они стали доступны с новым обновлением приложения на iOS. Также функция появилась в бета-версии на Android.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple может ввести ряд пакетов услуг, с помощью которых можно будет подписаться сразу на несколько цифровых сервисов при экономии на ежемесячной оплате.

Как ожидается, компания объявит о программе, названной Apple One, в начале октября, в ходе презентации очередной линейки iPhone.