Apple может объединить ряд сервисов в пакете услуг Apple One

Американская компания Apple может ввести ряд пакетов услуг, с помощью которых можно будет подписаться сразу на несколько цифровых сервисов при экономии на ежемесячной оплате.
Как
В частности, запланированы несколько уровней пакетов услуг. Базовый пакет будет включать сервисы Apple Music и Apple TV+, а в более дорогие варианты будут добавляться игровой сервис Apple Arcade, новостной Apple News+, а также расширенное облачное хранилище iCloud.
В целом цена пакета будет дешевле, чем стоимость доступа к сервисам по отдельности. Предварительно экономия может составить от $2 до $5 в месяц.
Кроме того, есть информация, что Apple подготавливает новую подписку на сервис виртуального фитнеса, которым можно будет пользоваться как с iPhone и iPad, так и через Apple TV. Данный сервис, скорее всего, станет частью самого дорогого пакета услуг.
Примечательно, что все пакеты будут иметь функцию семейного доступа — сервисами смогут пользоваться до шести человек.
Ранее NEWS.ru писал, что блогер Джон Проссер, известный публикацией утечек о продуктах Apple, сообщил о сроках выхода новых девайсов.
По его словам, презентация продуктов Apple в этот раз пройдёт позднее, чем предполагалось. В частности, компания организует два крупных анонса. 7 сентября будут представлены новые Apple Watch и iPad, а 12 октября состоится презентация смартфонов серии iPhone 12.
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